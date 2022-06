Riant en in stijl wonen bij de IJssel

Rivieren zijn aantrekkelijke elementen in het landschap. In Nederland kennen we een aantal grote rivieren en de IJssel is onder die grote rivieren misschien we de meest schilderachtige. Aan de oevers vind je schitterende oude Hanzesteden zoals Doesburg, Deventer en Zutphen. Tussen die laatste twee steden is dit landelijke riante huis gelegen. Aangezien het huis op een natuurlijke verhoging is gebouwd, hoef je niet bang te zijn voor natte voeten als de rivier buiten zijn oevers treedt. Wat de bewoners hier wel hebben is een fantastisch uitzicht over een bijzonder stukje vrijwel ongerept Nederland. De architecten van Maas Architecten zijn er ook hier weer in geslaagd om een mooi project tot stand te brengen.