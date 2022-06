Een bijzonder Italiaans restaurant in Parijs

De open keuken draagt bij aan een gemoedelijke sfeer in dit restaurant. Vooral de prachtige pizzaoven is een grote sfeermaker. Erg romantisch is het doorkijkje door de mintgroen geschilderde deuren op het binnenplaatsje. Wie had gedacht dat er zo’n Mediterraanse sfeer mogelijk zou zijn midden in Parijs? De koks lijken plezier te hebben in hun werk. En dat is natuurlijk ook belangrijk! De sfeer in een restaurant moet voor zowel de gasten als voor het personeel aangenaam zijn. Werken in de horeca moet op een plek als deze zeker geen straf zijn! Maar nog leuker is het natuurlijk om hier lekker te gaan eten.

