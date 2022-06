Bijzonder, prachtig woonhuis op de grens van stad en platteland

Helemaal aan de rand van Rotterdam, in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek, is dit bijzondere project tot stand gekomen. Een ruime woning aan de rand van de stad, maar gelegen in een landelijke omgeving. Juist die rustige ambiance was ook de inspiratiebron voor de architecten van Maas Architecten om een woning te ontwerpen die een mooie eenheid met de natuurlijke omgeving vormt. Open zichtlijnen in het huis vormen de basis van het ontwerp. Het geheel ziet er modern uit, maar past heel goed in de buurt waar het huis gebouwd is. Tijd om zowel buiten als binnen eens te gaan kijken.