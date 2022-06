Indrukwekkende herinrichting geeft villa zijn gezicht terug

Het Amsterdamse architectenbureau BALD architecture laat zich kenmerken door een no-nonsense mentaliteit, zichtbaar in zowel het ontwerpproces als in het eindresultaat. Het werk laat zich omschrijven als opvallend, doch niet opdringend. Eenduidige vormgeving, heldere lijnen en sterke ideeën vormen de basis. Het bureau werd opgericht door Maarten Steunenberg en heeft inmiddels een divers opdrachtenportefeuille. Zo werd er bijvoorbeeld gewerkt aan de renovatie van een gemeentelijke monument, maar ook aan de nieuwbouw van een basisschool. In dit artikel staat de verbouwing en renovatie van een moderne villa centraal. Maarten Steunenberg van BALD Architecture was, samen met aannemer Marcel Schaap, verantwoordelijk voor het werk dat verricht moest worden aan de buitenzijde van deze villa. De kleurstelling, het interieurontwerp en de begeleiding van de aannemer werd door Robert Peters van Addition bv verzorgd. Laatstgenoemde is al twintig jaar actief in de de interieurwereld. Exterieur, decor en standbouw behoren ook tot hun werkzaamheden. In de fotoserie hieronder laten we jullie het resultaat van deze samenwerking zien.