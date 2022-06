Moderne gezinswoning met een mooie houten look

De industriële stijl is mateloos populair. Hier buiten zien we een strak design dat direct laat zien dat dit huis bedoeld is voor het geordende moderne leven. De oprit is gemakkelijk begaanbaar en de lichte houten gevel herbergt een garage en prachtige woonvertrekken. Een frisse groene twist mocht niet ontbreken, daarom is er links een gazon gerealiseerd. Let op het huis, dit heeft een vertrouwde vorm, precies wat je in gedachten ziet als je denk aan een ouderwets huis. Oude vormen kunnen dus in een nieuw jasje in de moderne tijd terugkomen. Laat je inspireren door een expert.