Minimalistisch maar super huiselijk: een echte gezinswoning!

Wanneer je bij de woning aankomt wordt je direct getroffen door de huiselijke sfeer die er vanaf straalt. In deze setting voel je je direct welkom. In de avond is het huis natuurlijk het verleidelijkst, maar overdag is er ook veel moois te zien. Rond de woning zien we een fris gazon dat goed past bij de heldere gevel (die moet je af en toe even flink afspuiten met een hoge druk reiniger, of hier een expert voor in de arm nemen). De verschillende vertrekken in het huis komen door de mooie verlichting naar voren. Zo krijgen we een mooie indruk van de indeling van de woning. Laat je inspireren door een expert bij het bouwen van je woning.