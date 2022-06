Ontdek Hoe Deze Kille Woning Een Onwaarschijnlijk Mooie Look Kreeg

We nemen je graag mee naar de vakantieplek bij uitstek: Lago Maggiore, dit is een meer in het grensgebied van Italië en Zwitserland. Je kunt er genieten van watersporten, rustige plekjes en schitterende uitgaansgelegenheden. Het huis dat vandaag aan bod komt is precies wat de bewoners zochten in deze streek: het is licht, comfortabel en gezellig. De afmetingen zijn niet supergroot, maar door de nieuwe inrichting is het echt hun droomhuis geworden. Kijk met ons mee naar de bijzondere transformatie die deze woning onderging, zodat het nu echt een fantastisch woonhuis geworden is. Laat je inspireren!