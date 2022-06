5 geweldige en zomerse ideeën voor de tuin

Tot slot nog een leuk ideetje om de perkjes in de tuin wat meer uitstraling en body te geven. Je kunt natuurlijk dingen in de aarde planten en het verder zo laten. Maar zoals je hier op de foto kunt zien, geeft het plaatsen van (kiezel)stenen in de perken net dat beetje extra.

