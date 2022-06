10 mooie schuttingen en erfafscheidingen

Schuttingen, muren en andere erfscheidingen: we kunnen eigenlijk niet zonder. Want hoewel niet iedereen privacy hoog in het vaandel heeft staan, is het toch fijn om te zien waar jouw eigen stukje grond ophoudt en die van de buren begint.

Daarom hebben we ter inspiratie een aantal voorbeelden op een rij gezet. Kijk je mee?