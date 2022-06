Winterdipje te pakken? Maak in huis 6 simpele aanpassingen!

De donkere dagen voor kerst zijn niet voor iedereen een even fijne periode. Natuurlijk is het evenement waar de dagen naartoe leiden voor vele een leuke happening, maar moet het daarvoor echt elke dag zo vroeg donker worden. En natuurlijk ook zo laat pas licht. Je staat ’s ochtends op in het donker, je gaat in het donker de deur uit en met een beetje pech kom je ook pas in het donker weer thuis. Met een beetje mazzel schijnt overdag de zon, maar we willen het ook nog al eens moeten doen met stormachtige sombere dagen waarop vooral veel regen valt. Niet echt heel vreemd dat vele van ons te maken krijgen met een winterdip. Dit is uiteraard geen ernstige depressie, maar meer een tijdelijk dipje in ons humeur. Een dipje dat wordt veroorzaakt doordat het vroeg donker wordt en het buiten niet het meest vrolijke weer is.

Gelukkig hebben wij iets bedacht om de winterdip een beetje te kunnen verminderen. Je kunt tenslotte altijd nog maar beter proberen om het beste van de situatie te maken. Grijp de winterdip daarom aan om je huis een kleine make-over te geven, met als doel natuurlijk het bestrijden van de dip. Een paar kleine aanpassingen in huis kunnen heel veel doen om je humeur een beetje op te vijzelen. In dit Ideabook geven we 6 tips om de winterdip door aanpassingen in huis aan te pakken. Lees snel verder en pas de tips vandaag nog toe. Dan heb je binnen de kortste keren weer alle reden om vrolijk te zijn.