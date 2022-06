Een romantisch gelaagd, trendy appartement

Als je van plan was om in gedachten met je laptop naar boven te lopen dan is er nog tijd om je te bedenken. In dit aparte hoekje van de woonkamer kan namelijk ook heel goed gewerkt of gestudeerd worden. Of beide ruimtes kunnen tegelijkertijd gebruikt worden voor werk of studie. Het is het mooie van dit appartement: ondanks de niet zo grote oppervlakte kan hier heel multifunctioneel gewoond en gewerkt worden.