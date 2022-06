Geweldig terrassentuin met zwemvijver

In de hele tuin is gebruik gemaakt van flinke betonnen tegels. Het gaat om betontegels van het merk Schellevis. Deze zijn 20 bij 240 centimeter en worden normaal gesproken alleen bij openbare werken gebruikt. Dat maakt dit project extra bijzonder. Tussen de tegels door groeien prachtige planten die vervolgens samen een fraai geheel vormen. In dit Ideabook vertellen we je alles over decoratieve elementen in je tuin.