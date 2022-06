Een prachtig huis voor bij het zwembad

Een zwembad bij je huis is al een luxe. Maar als je nog wat geld en ruimte over hebt dan kun je natuurlijk nog meer bouwwerken in je tuin plaatsen. De een kiest voor een atelier terwijl de ander liever extra schuurruimte creëert. Bij het project waar we nu onze aandacht op gaan vestigen is er voor gekozen om een poolhouse bij het zwembad te bouwen. Architect Arend Groenewegen heeft een bijzondere constructie ontworpen die ook zonder zwembad al meer dan bijzonder genoeg is. Kijk mee hoe met bijzondere materialen een schitterende ruimte in de tuin gebouwd is.