Portugees droomhuis voor een heel gezin

We nemen je mee naar een schitterende verbouwing van een mooie woning die al snel het droomhuis van de huidige bewoners werd. Portugal is ditmaal het land waar we samen naar afreizen. Gewoon omdat er zoveel mooie dingen op architectonisch gebied in de land gebeuren. De oude woning moest een nieuwe look krijgen, want een jong gezin heeft er zijn zinnen opgezet. Het is daarbij een project waar duurzaamheid belangrijk was, een leven vol kleur en plezier moet in deze woning gevierd worden. Dit project is uitgevoerd in een historische context, daarom was het belangrijk dat de ¨nieuwe¨ woning zou passen met deze historische plek. Milieuvriendelijke oplossingen werden gekoppeld aan een prachtige esthetiek. Kijk met ons mee om zelf de nodige inspiratie op te doen in dit tophuis!