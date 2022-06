Oude woning met een eigentijds uiterlijk

Deze woning is een slag apart. De geschiedenis druipt er van af. Het is geen eenvoudig opgave om een oude woning te nemen en deze om te toveren in een luxe woning, des te meer is de realisatie van dit project een absolute topprestatie. Het was tijdens de renovatie belangrijk om de historische elementen van het gebouw te bewaren, zonder een modernisatie in de weg te staan. We kunnen zelf zien hoe mooi het eind resultaat geworden is. Alles is naar de wensen van de bewoners gerealiseerd, waardoor ze nu helemaal happy zijn met hun nieuwe woning. Hieronder gaan we je meenemen op een tour door de woning, zodat je zelf kunt ervaren hoe de woning aanvoelt. Kijk met ons mee!