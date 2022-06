Natuursteen in de tuin is een hot topic! Het kan dienen als tuinhek, decoratieve muur, omheining van een bloembed, tuinpad, materiaal voor een barbecue of rand van een vijver. Er zijn eindeloos veel ideeën om natuurlijke materialen zoals steen te gebruiken in de tuin. Voor inspiratie, hebben we 29 chique ideeën verzameld! Kijk snel verder