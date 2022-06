Voor en Na: een grondige opknapbeurt voor een kleine bovenwoning

Een kleine bovenwoning kan heel erg leuk zijn, maar als het geheel verouderd en gedateerd is, dan is er weinig om vrolijk van te worden. En dat was nou precies het geval met dit kleine Poolse huis. Gelukkig zijn de architecten van Inostudio langsgekomen om in die situatie verandering te brengen. We laten je de oude en nieuwe situatie graag zien. En reken maar dat jij na afloop ook wel zo’n leuk huisje wilt hebben!