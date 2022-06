Een sublieme zwart-wit woninguitbreiding

Het lijkt alsof we op een modern landgoed aangekomen zijn, maar deze woning met zijn charmante looks is toch toch echt een woning die we in een gewone straat aan kunnen treffen. Bij het zien van de gevel verwacht je geen strakke uitbouw, toch? Maar laat je niet misleiden door de looks van deze woonstee. De gevel is afgewerkt in gele baksteen met rode accenten, waardoor deze woning echt de uitstraling van een familiehuis heeft. De bewoners zijn dan ook erg gehecht aan hun huis, maar door ruimtetekort stonden ze een tijd geleden wel voor de keuze: verkopen of verbouwen. Ze kozen voor het laatste.