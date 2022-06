Moderne woning met een gezellig interieur

Bij aankomst is het direct duidelijk dat we hier met een zeer bijzondere woning te maken hebben. De verschillende geveldelen passen mooi bij elkaar, maar liggen toch ook mijlen ver bij elkaar vandaan. Deze woning is zo eclectisch (samengesteld uit ogenschijnlijk onverenigbare ontwerpen) dat we er even versteld van staan. Rond de woning hebben de bewoners de beschikking over een geweldig gazon. Ook het terras is erg in trek. Jong en oud weet zich hier te vermaken. Via de grote ramen valt het daglicht naar binnen om het hele interieur die fijne moderne woonambiance te geven. Kijk samen met een expert naar de plannen voor je droomwoning.