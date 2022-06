Moderne gezinswoning: een droom!

Ja, dit is er weer een hoor: een woning in de hoogste graad van originaliteit. Je kunt direct zien dat de experts hier met liefde aan gewerkt hebben. Het is een designhuis dat opvalt door de bijzondere looks. Waar vind je nu nog meer zo´n aparte gevel? Dit huis is echt ´one of a kind´! Wat vind je trouwens van het hek aan de straatkant, dat past toch perfect bij de woning, alsof het er een verlengstuk van is. In visuele zin is dat natuurlijk ook zo. Dit ontwerp knalt eruit! Laat je inspireren door een architect als jij je woning gaat bouwen!