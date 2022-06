11 ideeën voor een houten bed waar je verliefd op wordt!

Bij het zien van deze kamer is het net alsof we in een blokhut beland zijn! De rauwe looks van deze slaapkamer maken ons direct enthousiast. Dit is een woonwereld apart, alles is ondergedompeld in het hout concept. De wand achter het hoofdeinde heeft een beton look, waardoor deze kamer een industriële look krijgt. Het bed staat in het midden van dit design geweld als een rustige plek waar je heerlijk op kunt uitrusten. De vorm is eenvoudig en past zo heel goed in de setting. Deze slaapkamer is een totaalbeleving! Een expert helpt je graag met de inrichting van je slaapkamer.