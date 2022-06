Sexy strakke woning met een eigenzinnige look

Ons huis is een plek om te relaxen. Op deze plek onder de zon voelen we ons idealiter het beste, zeker omdat we er alles aan doen om het de juiste look te geven, eentje waar we helemaal blij mee zijn, die bij onze persoonlijkheid past. Daarom kunnen we ook wel zeggen, dat het interieur van ons huis (en het huis in zijn geheel) een reflectie van onze persoonlijkheid is. Hier zien we een luxe afgewerkte woonkamer met een schitterende bank in de wandkast ingebouwd. Dat zijn van die dingen die een huis net een beetje extra pit geven. We kunnen er niet omheen: dit huis ziet er verdraaid sexy uit. Het blauwe fluweel doet ons denken aan de tekst van een liedje uit de jaren ´60: ¨She wore blue velvet. Bluer than velvet were her eyes. Warmer than May her tender sighs. Love was ours¨.