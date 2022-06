Prachtig wonen in zomer en winter

Een huis dat in alle seizoenen prettig is om in te wonen, dat willen uiteraard allemaal. Warm in de winter en lekker koel in de zomer. Als je in de binnenlanden van Polen woont, dan weet je als geen ander hoe groot die verschillen tussen zomer en winter kunnen zijn. De omgeving verandert op een schitterende manier mee. We laten daarom van dit interessante project ook beelden zien van zowel de zomer als de winter. Laat je lekker inspireren door dit schitterende ontwerp van de architecten van Kameleonlab.