De 6 beste ideeën voor een zwembad in je tuin

Je droomt al jaren van een zwembad in je tuin. Voor jou niets heerlijker dan tijdens een warme zomerdag op de rand van het zwembad te zitten. Voeten in het water. Koel drankje erbij. Wat zou het fantastisch zijn om een zwembad aan huis te hebben. Je ziet het al helemaal voor je. Een mooi vormgegeven zwembad op een centrale plek in de tuin. Helder blauw golvend water met een mooi poolhouse van hout en een lounge plek. Na lang nadenken en twijfelen is het dan eindelijk is zover. Je hebt besloten om een zwembad te kopen. Maar hoe ga je beginnen? Er zijn zo veel soorten zwembaden. Zwembaden van beton, RVS, kunststof, hout. En ook de vormen zijn eindeloos? In dit Ideabook delen we een aantal handige tips met je die je op weg kunnen helpen in je zoektocht naar het perfecte zwembad voor jou.