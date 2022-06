Zó maak je van thuis koken een sensationele ervaring!

De hitte in een keuken waar actief gekookt wordt kan dorstig maken. Of het nu een wijntje, een kop thee of een glaasje versgeperst sap is; zorg er dus voor dat je favoriete drankje binnen handbereik staat wanneer je staat te koken. Heb je het echt warm, doet een ijskoud drankje het misschien het beste. Schenk de versnapering in een van je mooiste glazen of in een mooie karaf. Pas wel op met alcoholische dranken; deze hebben een uitdrogend effect dat niet altijd even goed samengaat met warmte. Drink tijdens het koken dus met mate.

Vergeet ook niet dat het regelmatig voorproeven van je gerecht een belangrijk onderdeel is van het kookplezier. Dit is natuurlijk een goede manier om te bepalen of je maaltijd wel de juiste smaak heeft en of je eventueel een ingrediënt moet toevoegen, maar daarnaast wekt het ook nog eens de eetlust op! Let natuurlijk wel op dat je niet teveel voorproeft. Het zou zonde zijn als je geen trek meer hebt op het moment dat je jouw gerecht serveert.