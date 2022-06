Trendy verbouwing laat huis in het licht baden

Lichtinval in je huis is een zeer belangrijke voorwaarden voor woongenot. Niemand wordt blij van een donkere kamer en kunstmatig licht. Als de zon er is, wil je die zo veel mogelijk je huis in laten schijnen. En dus is het een kwestie van de zon alle beschikbare ruimte te geven om je huis te verlichten. En dat kun je op een aantal manieren doen. Bijvoorbeeld met een dakraam. Of zoals de mensen van DDP Architecten het deden bij deze woning in Breda uit 1923. Door de klassieke achtergevel te vervangen voor een minimalistische stalen pui die de woning in het licht doet baden. En het wordt er niet alleen extreem licht door. Het uitzicht naar buiten is geweldig en het vele glas en de stalen kozijnen geven het huis ook meteen een veel stoerdere uitstraling.