Schitterende transformatie met een Hollands randje

Een huis op Ibiza staat garant voor vakantie vieren op een bruisend eiland in een heerlijk klimaat. Maar dan moet het huis zelf natuurlijk ook wel plezierig en aangenaam zijn om in te verblijven. Dat was met dit huis niet het geval. Gelukkig is dat nu niet meer zo! Naar eigen zeggen hebben de Nederlandse architecten van Kabaz ‘het treurigste huis van Ibiza’ omgetoverd tot een paradijselijk vakantiehuis. We zijn heel erg nieuwsgierig wat het resultaat van deze ingrijpende verbouwing geworden is. Tijd om naar dit stukje Hollandse inventiviteit onder de Spaanse zon te kijken!