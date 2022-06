Futuristische industriële lampen

De uil heeft een belangrijke rol in de designwereld van tegenwoordig, hij is met geen mogelijkheid weg te krijgen (niet dat we dat willen overigen) want hij heeft zijn vleugels breeduit uitgeslagen. Deze bureaulamp draagt de titel XIII en is gemaakt van hout, wol en draag de populaire uil. Deze lamp is 50cm hoog en heeft een duidelijke invloed in je interieur. De lampenkap lijkt wel een ufo die de aarde bestudeerd, of zie jij er iets anders in? Het mag allemaal! Deze lamp zorg voor een bijzondere conceptuele twist in je interieur. Het werk is een opmerkelijke samenvoeging van verschillende stijlen, zo zien we de industriële en de minimalistische stijl, maar de uil geeft er juist weer een eclectische draai aan. Het contrast tussen de natuurlijk uil en de kunstmatige of artificiële voet en kap van de lamp, geven dit werk zijn welhaast mysterieuze conceptuele uitstraling. De vraag rijst dan ook, of we het hier over design of juist over moderne kunst hebben?