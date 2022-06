Industrieel design met een conceptuele twist

Bij het zien van deze lamp stellen we hem ons direct voor in een Scandinavische setting of een kamer met industrieel trekken. De vorm van de lamp herkennen we natuurlijk uit de industriële context, zoals fabrieken, de bouw en de scheepvaart. Maar deze lamp is toch echt bedoeld als lichtbron in een residentiële context. Je huis krijgt er direct een bijzondere sfeer door. Dat kan ook niet anders, want let eens op de subtiele vormgeving en vakkundige afwerking. De details zijn bijzonder, de elementen van deze lamp krijgen een volslagen ander functie. Neem nu de schroeven en moeren, vroeger hadden ze echt louter constructieve functie, maar nu hebben ze ook een volwaardige decoratieve functie gekregen!