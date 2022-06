Zwart-wit meubels als visuele basis van de keuken

Zwart-wit is een eeuwenoud kleurensysteem om evenwicht in het interieur te brengen. Vandaag zien we een moderne keuken waarin dit systeem is gebruik, geen wonder dat deze er zo uitgebalanceerd uitziet! DIEVORM is een bedrijf dat een hoog ontwikkeld gevoel voor mooie vormen heeft. Of het nu gaat om meubels, kasten en keukens, er spreekt altijd een bijzondere rust en ruimtelijkheid uit. DIEVORM wil graag met hun design aansluiten op de wensen van de eindgebruiker deze moet als het ware zijn eigen persoonlijkheid in het ontwerp terug kunnen vinden. Het bijzondere van DIEVORM is dat het bedrijf zelf het totale creatieve proces beheerd, waardoor de communicatie tussen de verschillende afdelingen en de klant zeer flexibel en efficiënt is. De kasten en keukens van het bedrijf zijn altijd op maat gemaakt, uniek en passen precies bij jouw specifieke interieur. DIEVORM denk graag met je mee om tot een ontwerp te komen waarin jouw persoonlijke smaak en ideeën volkomen tot bloei komen. We kijken vandaag naar een aantal mooie ideeën van dit bijzondere bedrijf, hiermee heb jij de tools in handen om je keuken compleet in te richten. Kijk met ons mee en laat je inspireren!