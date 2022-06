4 hippe ideeën voor een jongenskamer

Als je kind ouder is gaat het naar school en later studeren.Totdat hij uitvliegt is het wel zo fijn om thuis een goed bureau te hebben waaraan gewerkt kan worden. We zien hier een stoer bureau waaraan dat zeker mogelijk is. Het kastje is vervaardigd uit fraai blank eikenhout en de brede lade is in taupe. Het ontwerp van dit bureau is bijzonder, omdat dat kast doorloopt tot boven het bureaublad. Extra opbergruimte is zo beschikbaar! Dit is echt een bureau dat geschikt is voor verschillende doeleinden.