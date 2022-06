Ukkepuk meubels zijn ouderwets goed

Als de kinderen ouder zijn is het tijd voor het Juniorbed VROLIJK van Ukkepuk Meubels. Dit bed in de slaapkamer maakt deze ruimte weer geschikt voor de volgende 10 jaar, niet alleen door zijn ruime oppervlakte, maar ook door zijn moderne vormgeving. Let even op de bijzondere eikenhouten pootjes van het ledikant. De rand van het bed zorgt voor de nodige veiligheid, want je kind valt zo niet uit zijn bed. De uitsparing in het midden van de bedrand maakt het juist gemakkelijk om in of uit bed te stappen. Het is een meubelstuk voor een periode in het leven van je kind waarin het snel vele ontwikkelingen doormaakt, een onderdeel van deze ontwikkelingen is het leren lezen en schrijven. Op de afbeeldingen zien we de boeken al onder het bed liggen. Het is ook echt een bed waarin je even lekker rechtop een boekje kan lezen, dit komt door de handige rug steun aan het hoofdeinde.