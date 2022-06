Weelderige, hedendaagse kasteelboerderij in het Gooi

Dit is zonder enige twijfel een huis om in te ontspannen. Deze speelkamer is daar een goed voorbeeld van. Deze ruimte is uitermate geschikt als mancave of als ruimte voor de kinderen om met vrienden lekker te kunnen biljarten. De sterke drank doet trouwens wel heel erg sterk vermoeden dat deze bijzondere kamer vooral voor volwassenen een speelparadijs is! Er is hier met veel meer donkere tinten gewerkt dan in de vorige ruimtes die we gezien hebben. Je hebt het gevoel hier in een chique nachtclub te zijn.