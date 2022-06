Stijlvolle keramiek-kunst voor een sfeervol interieur

Kunst en wetenschap komen samen in het werk van Slimkeramiek. De kunstenaar achter deze naam is Slim Ben Ameur, en maakt sinds geruime tijd bijzonder keramiek. In 1998 studeerde hij af als bachelor in de chemie, dit was aan de universiteit van Tunesië, in 2011 studeerde hij af aan de Gerrit Rieveld Academie, waar hij de opleiding Bachelor of Fine Arts volgde. Een mooie stap die twee van oudsher verbonden disciplines weer samenbrengt, de deling tussen kunst en wetenschap (waar men nu van terugkomt) is relatief recent. Mensen als Leonardo da Vinci werkten in beide disciplines, deze lagen in hun praktijk in elkaars verlengde, denk maar aan zijn anatomische onderzoeken (hij was daar een pionier in) waarvan de resultaten gebruikt werden om o.a. zijn schilderkunst te ondersteunen. Nu terug naar Slimkeramiek, we gaan een aantal mooie werken van deze studio laten zien en vertellen je wat over de productietechniek. Kijk met ons mee!