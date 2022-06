Modern design voor een luxe interieur

Dit frisse met de hand geweven kleed is vervaardigd uit Nieuw-Zeelandse wol, linnen en katoen schering en is ontworpen door designer Lisbet Friis. Dit kleed is eveneens verkrijgbaar in diverse maten en kleurcombinaties, we laten je deze zien om dat de uitstraling zo fris en helder is, waardoor het precies past bij de witte wanden en de lichte houten vloer. Dit is het schoolvoorbeeld van een Scandinavisch design dat helemaal in tune is met de hedendaagse trends, maar dan wel met een tijdloze look. Dit design zorgt voor een heerlijke sfeer! Een goed idee van Bloom & Style!