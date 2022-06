Design gemaakt van oude verpakkingen

Soms moet je een nieuw knoop aan een bloesje zetten, je kunt dan kiezen om nieuwe uit de fabriek aan te schaffen of in plaats daar van het eens over een artistieke boeg te gooien. Pou-Belle Design heeft de juiste knoop met de bijpassende touch voor je shirt of vest. Een unieke collectie die het mogelijk maakt om je kleding persoonlijk te maken, juist als je confectie hebt aangeschaft. Zo maak je die trui net even wat unieker. Het is haast niet te geloven dat deze knopen gemaakt zijn van oud verpakkingsmateriaal, en daarmee het bewijs dat je heel goed stijlvol design kunt maken uit materiaal dat anders op de vuilnisbelt beland zou zijn. Er is de laatste jaren, hoewel nog niet wijdverspreid, een bewustwordingsproces opgang gebracht waarbij men afval gaat zien als grondstof, wat het in feite ook is. Het enige dat er moet gebeuren is een omvorming van dit materiaal, terug naar de ruwe grondstoffen. Ook op andere manieren kunnen we het afval recyclen of upcyclen, Pou-Belle Design toont ons zo´n alternatief.