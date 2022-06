Het vrijstaande huis waarin al je woondromen uitkomen!

We nemen je altijd graag mee naar de mooiste huizen van deze tijd. Het maakt ons echt niet hoe ver we daarvoor moeten reizen. Vandaag hebben we weer een magistrale woning voor je gevonden! Samen gaan we kijken hoe mooi de moderne architectuur kan zijn. Dit huis is een krachtige bron van inspiratie. Topdesign maakt hier de dienst uit. Wij zijn totaal niet verbaasd dat de bewoners trots zijn op hun nieuwe woning. In deze woning herkennen wij de behoefte aan een eigen woonwereld, een plek om totale vrijheid en comfort te kunnen ervaren. Laten we even rondom en binnen in de woning gaan kijken, laat je inspireren!