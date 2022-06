Voor en Na: saai huis wordt inspirerende moderne woning

Voor er daadwerkelijk verbouwd kan gaan worden, moeten er uiteraard plannen gemaakt worden. De plannen zoals ze gemaakt zijn, kun je op deze plattegrond erg goed zien. Het roze gedeelte is het oorspronkelijke huis en alles wat in wit is getekend is de nieuwe uitbreiding. En door daar naar te kijken zie je direct dat het woonoppervlakte in de nieuwe situatie meer dan verdubbeld is.