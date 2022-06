Unieke woning met een open look!

Een blik op het huis is genoeg om ons te overtuigen van de waarde van dit pand. Dit huis heeft echt charisma. Je kunt hier echt je ogen uitkijken! De open gevel met de enorme raampartijen is echt typisch iets van deze tijd. Hier kan de moderne familie echt heerlijk in wonen. Vanaf de buitenkant heb je vanuit de tuin zicht in de woning, andersom gezien kijk je uit op de prachtige tuin en omgeving waarin veel groen te vinden is. We zijn fan van het kleurenschema: natuurlijk hout en zuiver wit. Dit alles bij elkaar zorgt voor een natuurlijke look die precies past in de setting waarin we veel groen zien. Een expert helpt je graag om je woondromen te realiseren.