Het Houten Terras van Je Dromen & 11 Ideeën wat Allemaal Mogelijk Is

Wil je nog snel even voordat de zomer echt begint aan de slag met je terras? Als je van plan bent om je nieuwe terras in hout uit te voeren, of om daar een expert voor in te huren, dan raden we je zeker aan om dit leuke overzicht even goed te bekijken. Het zijn allemaal leuke voorbeelden uit het werk van de Poolse vloerspecialisten van PHU Bortnowksi. Kijk lekker mee en wie weet heb jij over een paar weken ook wel zo’n mooi houten terras.