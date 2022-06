Moderne nieuwbouw met opvallend interieur

We treffen deze woning aan in een kleine woonbuurt in Rotterdam. In deze wijk vinden we veel vrijstaande woningen terug. Het woonhuis is vijfentwintig meter lang en met uitzondering van de entreehal geheel gelijkvloers. De houten gevel, afgewisseld met stucwerk, die we hier op de foto zien heeft een gesloten karakter. Het biedt de bewoners de nodige intimiteit en beschermt de woning tegen omgevingslawaai. De uiteinden van de woning worden gemarkeerd door twee lange gemetselde muren.