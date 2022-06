6 mooie én betaalbare woningen

Eerder zagen we al een wat kleinere woning, maar zo klein als het huis op de foto hierboven hebben we nog niet gezien. Dit mooie huisje op wielen kun je bijna overal kwijt. Dat komt met name omdat het niet zo groot is, maar ook omdat het door de wielen nog eens kan worden verplaatst. Een prima huisje om mee te nemen op vakantie dus, of gewoon een plek waar je heel knus samen in kunt wonen.