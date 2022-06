Een minihuisje op zolder

In de inleiding kwam al aan de orde dat het in dit geval om een heel klein onderkomen gaat. Maar we kunnen daar ook direct aan toevoegen dat dit zeker een geval van ‘klein maar fijn’ is. De geringe afmetingen hebben op het gebied van sfeer namelijk geen enkele belemmering opgeleverd. In tegendeel zelfs, het ziet er heel erg gezellig en sfeervol uit. Het zou de perfecte logeerkamer kunnen zijn of een mooie tienerkamer. En wat dacht je van het starten van een bed and breakfast? Dat zou op deze plek ook helemaal geen slecht idee zijn.