Landelijk droomhuis in Overijssel

De bewoners van deze bestaande karakteristieke woning in de buurt van Holten wilden graag een stukje groter wonen. En dus vroegen ze Maas Architecten met een plan te komen. Vanuit cultuurhistorisch en architectonisch perspectief is gekozen om het oude landhuisje in ere te herstellen en de uitbouw zo vorm te geven dat de bestaande woning herkenbaar zou blijven. Er zit een rieten dak op de uitbouw, maar er is bewust gekozen voor een duidelijke scheiding tussen de twee delen. Doordat de uitbouw aan de zijgevel van het bestaande huis zit, is deze van binnen grotendeels intact gebleven. Door het niveauverschil is er nu een ruime slaapkamer in de kap en heeft het interieur op de begane grond een ruimtelijk boeiende relatie met de oudbouw.