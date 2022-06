Het is heerlijk leven in dit droomhuisje!

Vandaag laten we je een schitterende woning zien waarin jong en oud zich helemaal op hun gemak voelen. Het is een huis dat we met recht een Bauhaus 2.0 kubuswoning zouden kunnen noemen. De eenvoud van de rechte lijnen maakt dat we betoverd raken door deze woning. De Bauhaus was een opleiding voor beeldend kunstenaars, ambachtslieden en architecten en ontstond aan het begin van de twintigste eeuw. Uit deze opleiding ontstond een stijl die we tegenwoordig, na bijna 100 jaar, blijven aanduiden met de naam van deze opleiding. Innovatie was erg belangrijk binnen deze stijl, geen wonder dat de woning, die met de jaren te voorschijn kwamen, zo anders waren dan de gebruikelijke architectuur van die tijd. Het huis zag er na de Bauhaus volkomen anders uit. Vandaag laten we je een kleinkind van deze stijl zien, Bauhaus 2.0. Kijk met ons mee en laat je inspireren.