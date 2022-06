Voor & Na: een nieuw leven voor een vervallen gezinswoning!

We hoeven je echt niet uit te leggen hoe groot de transformatie is die het huis ondergaan heeft. Moet je het verschil zien tussen boven en beneden. Je gelooft het niet? Het gaat hier echt om hetzelfde huis! Je kunt zien dat het huis jarenlang het nodige onderhoud gemist heeft. Dat lag voornamelijk aan de economische situatie van de oude eigenaren van de woning. Nu de nieuwe bewoners bepalen wat er gebeurd is het snel de goede kant opgegaan met de woning. Onder zien we de woning in de nieuwe staat waarin deze nu verkeerd. Het is een wonder dat er zo´n mooi pand tevoorschijn kon komen. We zijn erg onder de indruk van de zuivere gevel en het nieuwe dak. Dit resultaat is precies wat je hoopt als je aan een klus als deze begint. Dergelijke projecten vragen soms om een expert, laat je daarom vooral door hem of haar inspireren!