Start de zomer goed met een unieke tuin – 5 schitterende voorbeelden

Een van de meest luxe dingen die je in tuin kunt hebben, iets wat ook altijd ter loops in een gesprek over luxe naar voren komt, is natuurlijk het altijd populair gebleven zwembad in de tuin. Hier zien we een schitterende manier om het bad en de omliggende tuin te integreren. De heuvels van stenen, de bloemen en planten vormen samen een prachtig geheel. Echt alsof je in een tropisch oord bent. Nu heb je altijd in je eigen tuin het gevoel in het buitenland op vakantie te zijn. De natuurstenen zorgen dat je fijn naar het water toe kunt lopen. Echt een prachtige manier om je tuin in te richten. Leuk om te zien dat het bad een ongebruikelijke vorm heeft. Deze vorm maakt het mogelijk om het bad ook in de wat kleinere tuin te realiseren. Een architect helpt je graag om je woondromen waar te maken.