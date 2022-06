Een unieke gezinswoning die je niet mag missen!

In het moderne familiehuis is het erg belangrijk dat je veel privacy hebt, de wereld is hectisch, social media is alomtegenwoordig en een plek voor jezelf wordt dus extra belangrijk. In deze bijzondere woning zit je wat dat betreft helemaal goed. De gevel is superstrak en lekker minimalistisch. Het doet ons een beetje aan de Japanse of Koreanse stijl denken. Vooral de gevel bekleding. Toch is dit huis in Polen te vinden, daar hebben ze nu sinds jaren de vinger aan de pools als het gaat om innovatieve architectuur. Een expert helpt je mee met de inrichting van je woning.