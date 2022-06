Een super sfeervol appartement op zolder

Helaas komt er met deze foto al weer een einde aan onze rondleiding door dit inspirerende appartement. Maar we gaan natuurlijk niet weg voordat we je even laten zien hoe lekker je hier in deze badkamer onder de douche kunt stappen. De oude zolderbalken zijn hier ook weer charmant in het zicht gebracht en ook de leuke lampen ontbreken hier niet. En laten we daarbij vooral ook de schitterende vloer niet vergeten. Zodra dit appartement te boeken is, staan wij vooraan voor een leuk weekendje weg!

Wil je nog meer leuks zien op het gebied van sfeervolle ruimtes op zolder? In dit overzicht kun je dan zeker de nodige inspiratie vinden!