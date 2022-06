Voor en Na: een huis krijgt weer kleur

Dit huis is qua oppervlakte redelijk bescheiden. De keuken is daarom heel praktisch in een hoek aangebracht. Gelukkig is hier meer dan voldoende ruimte om te kunnen koken. Een grote eethoek was echter niet meer in te plannen, maar daar is een hele leuke oplossing voor bedacht. De smalle tafel achter de bank kan namelijk als eettafel gebruikt worden. Ook ideaal als je ondertussen even tv wilt kijken. En op andere momenten heb je gelijk ook een bureau om aan te kunnen werken of studeren.